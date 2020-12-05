Маріуполь – Динамо 1:2. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь у 12 турі УПЛ поступився Динамо.
6 хвилина. Відео голу Гармаша
78 хвилина. Відео голу Циганкова
90+5 хвилина. Відео голу Топалова
Маріуполь – Динамо 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 6 Гармаш, 0:2 – 78 Циганков, 1:2 - 90+5 Топалов
Маріуполь: 31. Кудрик, 95. Стасюк, 4. Чоботенко, 37. Муравський, 23. Доброхотов, 34. Петерман, 9. Мишньов (к), 7. Топалов, 17. Горбунов, 11. Очеретько, 99. Сікан (77. Кулаков, 50).
Динамо: 35. Нещерет, 94. Кендзьора, 4. Попов, 16. Миколенко, 15. Циганков (к), 10. Шапаренко (8. Шепелєв, 81), 18. Андрієвський, 14. де Пена (22. Родрігес, 89), 20. Караваєв, 19. Гармаш (1. Бущан, 42), 89. Супряга (7. Вербич, 81).
Попереджені: Сікан (16), Петерман (49), Мишньов (50), Доброхотов (64)
Вилучений: Нещерет (39).