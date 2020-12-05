Боруссія Д не змогла дотиснути Айнтрахт, нічия Фрайбурга та Боруссія М. Результати 10 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 10 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
10 тур, 05 грудня
Айнтрахт Франкфурт - Боруссія Д 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 9 Камада, 1:1 – 56 Рейна
Армінія Білефельд – Майнц 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 21 Прітль, 2:0 – 31 Доан, 2:1 – 82 Штегер
Кельн – Вольфсбург 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 18 Тільманн, 1:1 – 29 Арнольд, 2:1 – 43 Дуда, 2:2 – 47 Вегхорст
Фрайбург - Боруссія М 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 23 Емболо, 1:1 – 32 Лінгарт, 2:1 – 49 Гріфо (пен), 2:2 – 50 Плеа
Нагадаємо, Герта розібралася з Уніоном у 10 турі Бундесліги.