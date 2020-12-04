Телеканали Україна і Футбол покажуть ЧС-2022

Канали Україна і Футболи 1/2/3 покажуть чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Про це розповів генеральний директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"7 грудня відбудеться жеребкування кваліфікації ЧС-2022. Її покаже UA:Перший. Сам відбірковий цикл показуватимуть канал Україна і канали Футбол.

Жеребкування як подія належить ФІФА, а права на показ ЧС-2022, в тому числі, будуть належати UA:Перший, тобто НТКУ. Вони завжди правовласник, тут історія без тендера. Є Європейська мовна спілка, у них довгостроковий контракт з ФІФА, за яким вони кожні 4 роки транслюють ЧС самі або з партнерами.

В цей пакет входить і жеребкування до кваліфікації. Якщо забігати наперед, хто буде показувати ЧС-2022, то у каналів Футбол і Україна з НТКУ підписано угоду, нашій компанії надана субліцензія.

Весь відбірковий цикл ЧС можна подивитися на Україні і каналах Футбол", - розповів Денисов.