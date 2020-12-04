Українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи

Качараба отримав високу оцінку за матч з Гентом

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Слована Тарас Качараба потрапив до символічної збірної 5-го туру ЛЄ за матч з Гентом (2:1).

Про це повідомляє InStat.

На рахунку захисника переможний гол, це був його дебютний гол в єврокубках. Качараба став найкращим гравцем матчу.

Повний список символічної збірної: Борян (Црвена Звезда) - Монреаль (Реал Сосьєдад), Качараба (Слован), Пабло Марі (Арсенал), Ріса (Мольде) - Хеуге (Мілан), Ейкрем (Молде), Пепе (Арсенал), Піцці (Бенфіка), Сіма (Славія), Галено (Брага).

Нагадаємо, Зоря перемогла Лестер у Лізі Європи.