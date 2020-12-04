Наполі погодив новий контракт з Гаттузо

Джерело - Sport Arena.
Наполі погодив новий контракт з головним тренером команди Дженнаро Гаттузо.
Про це повідомляє Goal.com.
Чинний договір Гаттузо залишається в силі до літа наступного року.
Гаттузо очолює Наполі з грудня минулого року, коли змінив на посаді Карло Анчелотті, і виграв з командою Кубок Італії - перший трофей неаполітанців з 2014 року.
Після дев'яти турів підопічні Гаттузо посідають п'яте місце в Серії А і відстають від Мілана на вершині таблиці на шість очок.
Раніше, стадіон Наполі перейменують на честь Марадони.