Джерело - iSport.ua.
Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес здав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба матрацників.
33-річний уругваєць повернеться до тренувань мадридського клубу в загальній групі.
Суарес заразився коронавірусом, коли перебував в розташуванні збірної Уругваю, через що він пропустив чотири гри Атлетіко.
Таким чином, Суарес зможе взяти участь вже в наступному матчі проти Вальядоліда, який відбудеться в суботу, 5 грудня.
Нагадаємо, Баварія вирвала нічию в Атлетіко у 5 турі Ліги чемпіонів.