Уругваєць повернеться в загальну групу матрацників

Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес здав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба матрацників.

33-річний уругваєць повернеться до тренувань мадридського клубу в загальній групі.

Суарес заразився коронавірусом, коли перебував в розташуванні збірної Уругваю, через що він пропустив чотири гри Атлетіко.

Таким чином, Суарес зможе взяти участь вже в наступному матчі проти Вальядоліда, який відбудеться в суботу, 5 грудня.

Нагадаємо, Баварія вирвала нічию в Атлетіко у 5 турі Ліги чемпіонів.