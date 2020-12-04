Скрипник: Краще б ми зараз починали цей турнір

Всі поразки у Лізі Європи дали досвід гравцям Зорі.

Про це заявив головний тренер луганської команди Віктор Скрипник.

"Не кожен день перемагаємо команди з АПЛ. Хлопці молодці, трохи засмутило, що Брага виграла. Сьогодні була хороша гра, бажання, ми шукали свій шанс, дочекалися і не пропустили.

У нас виходить дотискати суперника у другому таймі. Іноді нас теж затискали. Але ми бігли, ми хотіли, і показували, що вміємо. Ми раді, виграли дві гри. Цим можна насолоджуватися, від таких ігор не втомлюєшся.

Всі поразки дали нам досвід. Ми хочемо розвиватися, і це приносить свій результат. Цей досвід отримуєш не на дивані, а в іграх. Будь-яка помилка може виявитися важливою. Краще б ми зараз починали цей турнір", - сказав Скрипник.