Гент звільнив головного тренера

Де Декер відправлений у відставку

Бельгійський Гент звільнив Віма Де Декера з посади головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останньою краплею в чаші терпіння керівництва клубу стала поразка від чеського Слована (1:2) в п'ятому турі групового раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, 38-річний Де Декер очолив команду в середині вересня, змінивши на цій посаді Ласло Болоні. За Гент виступають відразу три українці. Це захисник Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус і форвард Роман Яремчук.

Відзначимо, що Гент за п'ять турів в групі L з німецьким Гоффенгаймом, сербською Црвеною Звездою та Слованом не набрав жодного очка, а в національному чемпіонаті клуб йде лише на тринадцятому місці.