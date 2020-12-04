Визначено найкращого гравця матчу Зоря - Лестер

Фаворов отримав найвищу оцінку в матчі

Джерело - Чемпіон.

Захисник луганської Зорі Денис Фаворов був визнаний найкращим гравцем поєдинку Ліги Європи з Лестером (1:0).

Про це повідомляє WhoScored.

29-річний українець отримав за матч оцінку в 7,5 бала. За 90 хвилин Фаворов 60 раз торкнувся м'яча, віддав 28 точних з 40 передач (70%), виграв 2 з 4 верхових дуелі, зробив 3 перехоплення та 1 винос, а також 1 раз пробив по воротах.

До ТОП-3 у Зорі також увійшли півзахисник Владлен Юрченко та Дмитро Іванисеня, які отримали по 7,4 бала. Автор єдиного гола Саеєдаллахяр Cайядманешшіаден отримав оцінку в 7,1 бала.