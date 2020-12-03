Мілевський: У Динамо Брест сильніший колектив, ніж у Динамо Київ

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський порівняв колектив у білоруському клубі та у київському.

Про це розповів сам футболіст.

"Динамо Київ та Динамо Брест зустрічалися (в товариському матчі), нам набили торбу і там, і там. Різниця в класі, звичайно ж, відчувається. Вона величезна. Але якщо порівняти колективи, то в брестському Динамо він був і залишається сильнішим. У київському Динамо ми більше дружили купками, адже було багато іноземців. Бразильці окремо, серби і балканці окремо, ми, українці, окремо.

Були такі групи, а в Бресті у нас тільки 2 іноземці, ми всі говоримо російською, поважаємо один одного і добре ставимося", - сказав Мілевський.