 Мілевський: У Динамо Брест сильніший колектив, ніж у Динамо Київ | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський: У Динамо Брест сильніший колектив, ніж у Динамо Київ

Сьогодні 17:48 714 1
Артем Мілевський порівняв колективи у Києві та Бресті
Мілевський: У Динамо Брест сильніший колектив, ніж у Динамо Київ
#Мілевський, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський порівняв колектив у білоруському клубі та у київському.

Про це розповів сам футболіст.

"Динамо Київ та Динамо Брест зустрічалися (в товариському матчі), нам набили торбу і там, і там. Різниця в класі, звичайно ж, відчувається. Вона величезна. Але якщо порівняти колективи, то в брестському Динамо він був і залишається сильнішим. У київському Динамо ми більше дружили купками, адже було багато іноземців. Бразильці окремо, серби і балканці окремо, ми, українці, окремо.

Були такі групи, а в Бресті у нас тільки 2 іноземці, ми всі говоримо російською, поважаємо один одного і добре ставимося", - сказав Мілевський.

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