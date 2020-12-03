Президент вінницької Ниви покинув клуб

Президента Ниви Вадим Кудіяров залишив свій пост.

Про це повідомляє пресслужба вінницького клубу.

"Протягом останніх 5 років разом із колегами ми робили все можливе, аби налагодити системну роботу у ФК Нива задля піднесення професіонального футболу на Вінниччині. Багато чого вдалося, дещо не зуміли зробити. Шкода, що у Ниви немає повноцінної підтримки і немає умов, щоб ми могли продовжити цю роботу на серйозному рівні. Я особисто втомився бігати із протягнутою рукою по кабінетам, кожні півроку просити кошти на існування клубу. Більше це робити не хочу!

Ми створили чітку вертикаль клубу, і це приносить гарні плоди. Молоді вихованці вінницького футболу у "Ниві" стабільно прогресують, недарма ними цікавляться представники більш заможних клубів. Зважаючи на відсутність нормальних умов для розвитку професіонального футболу в регіоні, вважаю, що ми вижали максимум можливого", - розповів Кудіяров.