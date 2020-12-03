Джерело - Чемпіон.
Захисник Десни Юхим Конопля розповів, як живуть його бабуся з дідусем в окупованому Донецьку.
"Майно, яке залишилось в Донецьку? В нас там квартира залишилась, бабуся з дідусем там залишились, доглядають її періодично. Вони жили в Спартаку, село під Донецьком.
Там півсела просто в пил. Їхній будинок, хоч він і розташований подалі від аеропорту, "покоцало", воронки в городі, на сарай впав снаряд, всюди дірки, у шифері, вікнах. Вони звідти вирішили переїхати в Донецьк, живуть у квартирі", – розповів Конопля.
Зазначимо, що Юхим є вихованцем Шахтаря, проте два останніх сезони виступає за Десну на правах оренди. У 2020 році Конопля дебютував у складі збірної України.