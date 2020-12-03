 Гравець збірної України зізнався, у яких умовах проживають його рідні на окупованих територіях. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Гравець збірної України зізнався, у яких умовах проживають його рідні на окупованих територіях

Сьогодні 16:22 1733 0
Гравець збірної України зізнався, у яких умовах проживають його рідні на окупованих територіях

Джерело - Чемпіон.

Захисник Десни Юхим Конопля розповів, як живуть його бабуся з дідусем в окупованому Донецьку.

"Майно, яке залишилось в Донецьку? В нас там квартира залишилась, бабуся з дідусем там залишились, доглядають її періодично. Вони жили в Спартаку, село під Донецьком.

Там півсела просто в пил. Їхній будинок, хоч він і розташований подалі від аеропорту, "покоцало", воронки в городі, на сарай впав снаряд, всюди дірки, у шифері, вікнах. Вони звідти вирішили переїхати в Донецьк, живуть у квартирі", – розповів Конопля.

Зазначимо, що Юхим є вихованцем Шахтаря, проте два останніх сезони виступає за Десну на правах оренди. У 2020 році Конопля дебютував у складі збірної України.

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