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Футбол 6х6, столичні заруби на Гідропарк Арені!

Сьогодні 12:01 231 0
Футбол 6х6, столичні заруби на Гідропарк Арені!

В центрі масового футболу Києва МІСТО СПОРТУ продовжується сезон змагань з футболу 6х6.

В чемпіонаті міста Києва в сезоні 2020/2021 завершується перше коло. 

Три ліги чемпіонату об’єднало в змаганнях 32 команди.

В першій лізі на зимову перерву лідером в заліковій таблиці йде команда БРОКБІЗНЕС, друга ліга - фаворит першого кола ПРЕЗИДЕНТИ.

В третій лізі найкращі показники зараз у КОВАЛЬСКОЇ, але матчі в цьому дивізіоні ще продовжуються і ситуація до кінця року може змінитися. Запекла боротьба за лідерство в трикутнику КОВАЛЬСЬКА, БРАНД та столичний УДАР.

З початком грудня Асоціація масового футболу розпочала і зимову першість Києва з футболу 6х6 сезону 2020/21. В змаганнях беруть участь 7 команд. Показово, що в міські змагання заявилися нові колективи МАРАКАНА, ТАЙГЕРС, а також команди з регіонів ФК НІЖИН та ДЕСАНТ (Біла Церква).

Традиційно матчі відбуваються у п'ятницю, 4 грудня розклад матчів:

19:00 ДЕСАНТ-ПОЛІЦІЯ

20:00 ТАЙГЕРС-НУТРІЛАЙТ

21:00 СЕАПС – МАРАКАНА

Прямі трансляції усіх матчів на ютуб каналі MarakanaLiga

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