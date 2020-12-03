Джерело - Чемпіон.
У 5 турі Ліги чемпіонів Ювентус вдома обіграв Динамо.
Ліга чемпіонів
Група G, 5 тур
02 грудня
Ювентус - Динамо 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 К’єза, 2:0 - 57 Роналду, 3:0 - 66 Мората
Ювентус: Щесний, Деміраль (Драгушін 69), Де Ліхт, Бонуччі (Даніло 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур 76), МакКенні, К'єза (Кулушевський 76), Ремзі (Бернардескі 62), Мората, Кріштіану Роналду
Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко (Караваєв 84), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш 74), Шапаренко, Циганков (Лєднєв 90), Вербіч (Супряга 73), Жерсон Родрігес (Де Пена 73)
Попередження: Бентанкур 10 - Забарний 27, Шапаренко 81