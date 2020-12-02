Баварія хоче переманити двох лідерів Боруссії М

Баварія готує трансфер двох гравців Боруссії М

Баварія в зимове трансферне вікно має намір підсилитися двома півзахисниками Боруссії М - Флоріаном Нойгаусом і Денісом Закарією.

Про це повідомляє журналіст Sport Bild Крістіан Фальк.

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Флоріан Нойгаус є одним з Лідерів Боруссії і гравцем збірної Німеччини. У поточному сезоні він зіграв за клуб 15 матчів, в яких відзначився 4 забитими голами. Що стосується Закарії, то на його рахунку всього чотири матчі в поточному сезоні. Решта він пропустив через травму.

У листопаді 2019 року Нойгаус підписав контрактом терміном на п'ять років. Угода швейцарця Закарії діє до літа 2022 року.