Джерело - Чемпіон.
Шахтар у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома обіграв Реал.
Ліга чемпіонів
5 тур, 01 грудня
Група В
Шахтар - Реал 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Дентіньйо, 2:0 - 82 Соломон
Шахтар: Трубін - Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко - Степаненко - Тете, Марлос (Майкон 73), Коваленко (Алан Патрік 85), Тайсон (Соломон 75) - Мораес (Дентіньйо 25, Фернандо 85).
Реал: Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менді - Модрич, Едегор (Іско 77), Кроос - Асенсіо, Бензема (Маріано 77), Родріго (Вінісіус 77).
Попередження: Варан 15.