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Шахтар - Реал 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 05:21 3949 0
Несподіваний результат від Шахтаря
Шахтар - Реал 2:0. Огляд матчу
#Шахтар, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома обіграв Реал.

Ліга чемпіонів
5 тур, 01 грудня
Група В

Шахтар - Реал 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Дентіньйо, 2:0 - 82 Соломон

Шахтар: Трубін - Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко - Степаненко - Тете, Марлос (Майкон 73), Коваленко (Алан Патрік 85), Тайсон (Соломон 75) - Мораес (Дентіньйо 25, Фернандо 85).

Реал: Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менді - Модрич, Едегор (Іско 77), Кроос - Асенсіо, Бензема (Маріано 77), Родріго (Вінісіус 77).

Попередження: Варан 15.

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