 Ювентус - Динамо смотреть онлайн матч Лига чемпионов 02.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус - Динамо 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:45 10133 0
Ювентус - Динамо 1:0. ОНЛАЙН
#Динамо, #Ювентус, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 

Завершується перший тайм! Ювентус мінімально переграє Динамо, але не можна сказати, що кияни безнадійно виглядають. Друга половина гри ще може змінити хід гри.

45' Одну хвилину додала Фрапар до першого тайму.

44' Сидорчук робив проникаючу передачу на Циганкова, але вийшла засильно.

42' Контролює м'яч останнім часом Динамо, але ударів по воротах у киян не багато.

40' Класна подача пішла від Кендзьори у штрафний майданчик, Вербич скинув на Циганкова, але Віктор не зміг переграти Щенсни.

38' Пішла подача, але кияни вибили м'яч подалі.

37' Сандро виконував подачу з лівого флангу, але від спини Кендзьори м'яч пішов на кутовий.

35' Виконував Циганков подачу, але вдалося "бьянконері" відбитися.

34' Бентанкур притримав Родрігеса. Небезпечний стандарт для киян.

33' Де Лігт у центрі поля порушив правила. Штрафний для Динамо.

31' Сандро класно пройшов по флангу, увірвався у штрафний майданчик і скинув під удар Роналду. Португалець, на щастя, пробив у поперечину.

30' Роналду намагався з напівоберту пробити, але його удар заблокували захисники.

28' Барселона вже громить Ференцварош, 0:3 в Угорщині.

27' Забарний у боротьбі з Моратою відмахнувся. Арбітр покарав українця жовтою карткою.

26' Динамо заробило кутовий, проте реалізувати його не вдалося.

24' Попов обрізався у власному штрафному майданчику, але пощастило, що Мората випустив м'яч за межі поля.

22' Барселона тим часом подвоїла рахунок.

21' Гол! Ювентус відкриває рахунок у матчі! Сандро виконав подачу з флангу, К'єза відірвався від Миколенка і пробив головою Бущана.

19' З кутового послідувала прострільна передача на ближню штангу, звідки пробивав Мората, але Бущан зумів парирувати м'яч

17' Після подачі з кута поля Маккені виграв верхову боротьбу і пробив по воротах. Бущан не без проблем парирував м'яч.

16' К'єза знову робив навіс у штрафний майданчик, але вкотре Забарний виграє верх.

14' Правим флангом у дриблінг пішов К'єза, але в підкаті проти нього чітко зіграв Миколенко, після чого італієць порушив правила.

13' Тим часом Антуан Грізманн відкрив рахунок у паралельному матчі Ференцварош - Барселона.

12' К'єза подавав у штрафний майданчик на Роналду, але Забарний був першим на м'ячі. Ілля навіть скинув головою на Бущана.

10' Бентанкур грубо зіграв у підкаті проти Шапаренка. Жовтка картка для уругвайця.

9' Той же К'єза подавав на ближній кут, але Шепелєв вибив м'яч з-під ніг Де Лігта.

8' К'єза по центру проривався і навіть спробував завдати удар по воротам, але м'яч від спини Попова пішов на кутовий.

7' Лівим флангом намагався Роналду пройти на дріблінгу, але втратив португалець м'яч.

5' Циганков проривався по флангу, але Бентанкур в ідеальному підкаті відібрав м'яч.

4' Мората відібрав м'яч у Шапаренко і просував його на Роналду. Португалець пробивав по воротах, але м'яч пройшов повз.

3' Контролює м'яч Ювентус на початку гри, Динамо не йде в активний пресинг.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Динамо зустрінеться з Ювентусом у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 2 грудня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45. Пряма трансляція матчу на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv.

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