 Збірна України пробилась у плей-оф кваліфікації Євро-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України пробилась у плей-оф кваліфікації Євро-2022

Вчора 21:30 742 0
Українки поборються за місце на чемпіонаті Європи
Збірна України пробилась у плей-оф кваліфікації Євро-2022
#Україна, #Чорногорія, #Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Україна в останньому матчі групового раунду відбору Євро-2022 вдома обіграла Чорногорію.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українок.

Перемога дозволила збірній України посісти друге місце в групі та продовжити боротьбу в плей-оф відбору Євро-2022, матчі якого заплановані на квітень 2021 року.

ЧЄ-2022 серед жіночих збірних
Відбірний турнір. Група I
8 тур, 01 грудня

Україна — Чорногорія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Басанська (пенальті), 1:1 – 6 Джокович, 2:1 – 74 Куніна

Україна: Самсон, Філенко, Кравець, Шматко, Басанська (Петрик, 46), Андрущак (к) (Овдійчук, 46), Хімич, Куніна (Гірин, 90+3), Козлова (Кравчук, 83), Андрухів (Калініна, 62), Панцулая.

Підсумкова таблиця

 

 

 І

 В

 Н

 П

 М

 О

 1

 Німеччина

 8

8

0

0

 46—1

 24

 2

 Україна

 8

5

0

3

 16—21

 15

 3

 Ірландія

 8

4

1

3

 11—10

 13

 4

 Греція

 8

2

1

5

 6—21

 7

 5

 Чорногорія

 8

0

 0

8

 2—28

 0

 
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