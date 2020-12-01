Збірна України пробилась у плей-оф кваліфікації Євро-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Україна в останньому матчі групового раунду відбору Євро-2022 вдома обіграла Чорногорію.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українок.
Перемога дозволила збірній України посісти друге місце в групі та продовжити боротьбу в плей-оф відбору Євро-2022, матчі якого заплановані на квітень 2021 року.
Україна — Чорногорія 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 5 Басанська (пенальті), 1:1 – 6 Джокович, 2:1 – 74 Куніна
Україна: Самсон, Філенко, Кравець, Шматко, Басанська (Петрик, 46), Андрущак (к) (Овдійчук, 46), Хімич, Куніна (Гірин, 90+3), Козлова (Кравчук, 83), Андрухів (Калініна, 62), Панцулая.
Підсумкова таблиця
|
|
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Німеччина
|
8
|
8
|
0
|
0
|
46—1
|
24
|
2
|
Україна
|
8
|
5
|
0
|
3
|
16—21
|
15
|
3
|
Ірландія
|
8
|
4
|
1
|
3
|
11—10
|
13
|
4
|
Греція
|
8
|
2
|
1
|
5
|
6—21
|
7
|
5
|
Чорногорія
|
8
|
0
|
0
|
8
|
2—28
|
0