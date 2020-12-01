Збірна України пробилась у плей-оф кваліфікації Євро-2022

Українки поборються за місце на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна Україна в останньому матчі групового раунду відбору Євро-2022 вдома обіграла Чорногорію.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українок.

Перемога дозволила збірній України посісти друге місце в групі та продовжити боротьбу в плей-оф відбору Євро-2022, матчі якого заплановані на квітень 2021 року.

ЧЄ-2022 серед жіночих збірних

Відбірний турнір. Група I

8 тур, 01 грудня

Україна — Чорногорія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Басанська (пенальті), 1:1 – 6 Джокович, 2:1 – 74 Куніна

Україна: Самсон, Філенко, Кравець, Шматко, Басанська (Петрик, 46), Андрущак (к) (Овдійчук, 46), Хімич, Куніна (Гірин, 90+3), Козлова (Кравчук, 83), Андрухів (Калініна, 62), Панцулая.

Підсумкова таблиця