Матч АПЛ перенесли через спалах коронавірусу

Джерело - isport.ua.
Поєдинок 11 туру АПЛ Астон Вілла - Ньюкасл не відбудеться у заплановану дату, 4 грудня.
Про це повідомляє пресслужба "сорок".
Футболісти і члени персоналу Ньюкасла заразилися коронавірусом і вирушили на самоізоляцію, а тренувальну базу команди закрили, щоб запобігти поширенню хвороби.
В результаті Ньюкасл звернувся до Прем'єр-ліги з проханням про перенесення матчу і прохання задовольнили.
Нова дата гри буде оголошена пізніше.
Раніше, у трьох гравців Ньюкасла виявили коронавірус.