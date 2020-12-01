Матч АПЛ перенесли через спалах коронавірусу

У клубу АПЛ спалах коронавірусу

Поєдинок 11 туру АПЛ Астон Вілла - Ньюкасл не відбудеться у заплановану дату, 4 грудня.

Про це повідомляє пресслужба "сорок".

Футболісти і члени персоналу Ньюкасла заразилися коронавірусом і вирушили на самоізоляцію, а тренувальну базу команди закрили, щоб запобігти поширенню хвороби.

В результаті Ньюкасл звернувся до Прем'єр-ліги з проханням про перенесення матчу і прохання задовольнили.

Нова дата гри буде оголошена пізніше.

Раніше, у трьох гравців Ньюкасла виявили коронавірус.