Шахтар відмовив Палмейрас у трансфері Сіпріано

Сіпріано прокоментував інтерес бразильського клубу

Лівий фулбек Шахтаря Маркіньос Сіпріано міг перейти у Палмейрас, але "гірники" відмовили бразильцям в переході футболіста через складну кадрову ситуацію в команді, викликану травмами і COVID-інфікуванням.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Шахтар - Реал.ОНЛАЙН