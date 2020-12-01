Шахтар відмовив Палмейрас у трансфері Сіпріано

Джерело - sport.ua.
Лівий фулбек Шахтаря Маркіньос Сіпріано міг перейти у Палмейрас, але "гірники" відмовили бразильцям в переході футболіста через складну кадрову ситуацію в команді, викликану травмами і COVID-інфікуванням.
Про це розповів сам футболіст.
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"Я не засмутився, мене порадував інтерес до мене з боку деяких клубів. Спілкування між собою безпосередньо вели два клуби, тому я ні з ким з Палмейраса не контактував. Ніякого розчарування у мене від того, що трансфер не відбувся, немає. Це ознака того, що моя робота була виконана добре", - розповів Сіпріано.