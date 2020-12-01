Конте залишиться в Інтері до кінця контракту

Керівництво Інтера довіряє фахівцеві

Антоніо Конте не буде звільнено з Інтера найближчим часом, незважаючи на останні невдачі.

Про це повідомляє CBS.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Ліги чемпіонів Інтер займає четверте місце в групі B і ризикує не вийти в плей-оф.

Незважаючи на можливий виліт, керівництво італійського клубу не збирається звільняти Конте.

У керівництві міланців вважають, що проблеми на міжнародній арені пов'язані з відсутністю гравців-переможців. У зв'язку з цим Конте є для Інтера довгостроковим проєктом і відпрацює свій контракт до кінця.

У п'ятому турі Ліги чемпіонів Інтер зіграє з Боруссією М. Гра відбудеться 1 грудня в Менхенгладбаха. Початок матчу о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шахтар без семи гравців готується до матчу проти Реала.