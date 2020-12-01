Конте залишиться в Інтері до кінця контракту

Джерело - sport.ua.
Антоніо Конте не буде звільнено з Інтера найближчим часом, незважаючи на останні невдачі.
Про це повідомляє CBS.
Нагадаємо, що після чотирьох турів Ліги чемпіонів Інтер займає четверте місце в групі B і ризикує не вийти в плей-оф.
Незважаючи на можливий виліт, керівництво італійського клубу не збирається звільняти Конте.
У керівництві міланців вважають, що проблеми на міжнародній арені пов'язані з відсутністю гравців-переможців. У зв'язку з цим Конте є для Інтера довгостроковим проєктом і відпрацює свій контракт до кінця.
У п'ятому турі Ліги чемпіонів Інтер зіграє з Боруссією М. Гра відбудеться 1 грудня в Менхенгладбаха. Початок матчу о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря.
Раніше повідомлялося, що Шахтар без семи гравців готується до матчу проти Реала.