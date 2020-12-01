Призначено дату виборів президента Барселони

Каталонський клуб готується до важливого кроку у своїй новітній історії

На чергових зборах Керуючої комісії клубу пройшло обговорення аспектів проведення прийдешніх клубних виборів на посаду президента, а також інших різних моментів поточного управління справами всередині клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

З каталонським урядом було досягнуто згоди щодо встановлення дати фінального голосування на 24 січня 2021 року, в той час, як з 14 грудня 2020 офіційно почнеться передвиборча кампанія.

У день початку кампанії пройде засідання Керуючої комісії для затвердження фінального рішення по проведенню виборів, після чого 16 грудня відбудеться офіційне оприлюднення про початок виборчого процесу, а через тиждень, 23 грудня, стартує процес збору підписів на підтримку висування кандидатів, який триватиме до 11 січня 2021 року. Фінальний етап кампанії з голосуванням пройде з 15 по 22 січня.

Міста з розміщення виборчих колегій: Барселона, Таррагона, Тортоси, Лерида, Жирона і Андорра-ла-Велья, Мадрид, Севілья, Валенсія і Пальма-де-Майорка.

Нагадаємо, Реал сенсаційно програв Алавесу. Раніше Барселона розгромила Осасуну.