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Сімеоне: Атлетіко необхідно обігрувати Баварію

Сьогодні 22:59 186 0
Дієго Сімеоне прокоментував матч з Баварією
Сімеоне: Атлетіко необхідно обігрувати Баварію
#Сімеоне, #Атлетіко, #Баварія

Джерело - ua-football.com.

Атлетіко важливо обіграти Баварію у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне.

"Після перемоги, двох нічиїх і поразки права на помилку у нас вже немає. Нам за всяку ціну необхідно перемагати завтра ввечері.

Мене зараз мало хвилює, з яким результатом закінчиться другий матч нашої групи. У нас є чітка мета - заволодіти ініціативою в поєдинку з Баварією і скористатися слабкими місцями опонента.

Баварія не взяла трьох гравців основи? Це питання до їх тренера. Баварія знає, як боротися, незалежно від того, хто грає. Але для нас це дуже важливий матч, і нам потрібно грати на повну силу", - розповів Сімеоне.

Нагадаємо,Валенсія програла Атлетіко у 11 турі Ла-Ліги.

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