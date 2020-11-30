Метал підписав ексгравця Депортіво

Український півзахисник Євген Підлепенець став гравцем Металу.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Раніше футболіст виступав за запорізький Металург і іспанський Депортіво.

"У Євгена були пропозиції з Іспанії та Греції. Але на мене вийшли керівники ФК Метал, і їхні аргументи виявилися більш ніж переконливими. Сторони прийшли до обопільної домовленості про підписання довгострокового контракту, фінансова сторона не розголошується. Керівництво ФК Метал проявило максимальну наполегливість і солідність у переговорах. Нам надійшла пропозиція, від якої не можна відмовитися. При виборі продовження кар'єри, ми врахували динаміку розвитку і перспективу проєкту ФК Метал — це стало вагомим аргументом на користь харківського клубу", - розповів агент гравця Іван Іщенко.