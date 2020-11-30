Джерело - football24.ua.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан виділив роботу українського голкіпера Андрія Луніна.
Про це розповів сам французький спеціаліст.
"Я дуже задоволений Андрієм Луніним. Він працює з основною командою, добре тренується, витримує динаміку.
Лунін має бути готовий зіграти в будь-який момент, вийти на поле та показати себе. Він в порядку", – сказав Зідан.
Нагадаємо, Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря.
Раніше повідомлялося, що Шахтар без семи гравців готується до матчу проти Реала.