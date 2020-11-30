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Зідан: Матч з Шахтарем – найважливіший у групі

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Зінедін Зідан прокоментував матч проти Шахтаря
Зідан: Матч з Шахтарем – найважливіший у групі
#Зідан, #Реал, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Реал планує взяти реванш у Шахтаря в 5 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Реала Зінедін Зідан.

"Завтра дуже важливий матч для Реала, найважливіший у групі. Три очки можуть вивести нас у плей-оф. Ми мусимо пам’ятати про це. Азара травми не зламають. Він сильний психологічно. Еден повинен продовжувати працювати, відновлюватися. Кожна травма шкодить, але це його точно не зламає. Він вже не раз доводив, що може вибратися зі складної ситуації та стати тільки сильнішим.

Гравці зберігають велике бажання, я це бачу. У нас складний сезон: травми, коронавірус, відсутність передсезонки, але проблем з бажанням точно немає. Футболісти знають, за який клуб грають, честь якого клубу відстоюють. Навіть після поганих матчів я ніколи не говорю про брак мотивації. Асенсіо потрібно дати грати у свій футбол. Йому потрібно набрати впевненості, знайти себе. Не варто говорити про те, що він робить і чого не робить на полі.

Зараз складніше, ніж у перші сезони тренерства в Реалі, але нічого кардинально не змінилося. Бувають складніші періоди, бувають легші. Я це відчував ще коли був гравцем. Але всі труднощі можна подолати, нам потрібно більше стабільності, і ми її віднайдемо", – резюмував Зідан.

Нагадаємо, Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шахтар без семи гравців готується до матчу проти Реала.

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