Мораес задоволений відсутністю Рамоса

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це розповів сам футболіст.

"Особисто я хотів би зіграти проти Рамоса. Але якщо дивитися з боку нашої команди, то для нас плюс, що він не буде грати. Тому що він, думаю, найкращий захисник в світі.

Ми повинні дивитися на Реал не тільки як на 11 найкращих гравців світу, а враховувати, що там всі гравці ТОП-рівня. Звичайно, для нас добре, що Рамос не зіграє, але у них є футболісти, які можуть його добре замінити", - розповів Мораес.