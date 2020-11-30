Мораес задоволений відсутністю Рамоса

Джерело - sport.ua.
Нападник Шахтаря Жуніор Мораес поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це розповів сам футболіст.
"Особисто я хотів би зіграти проти Рамоса. Але якщо дивитися з боку нашої команди, то для нас плюс, що він не буде грати. Тому що він, думаю, найкращий захисник в світі.
Ми повинні дивитися на Реал не тільки як на 11 найкращих гравців світу, а враховувати, що там всі гравці ТОП-рівня. Звичайно, для нас добре, що Рамос не зіграє, але у них є футболісти, які можуть його добре замінити", - розповів Мораес.
Нагадаємо, Реал із 21 футболістом прибув на матч проти Шахтаря.
Раніше повідомлялося, що Шахтар без семи гравців готується до матчу проти Реала.