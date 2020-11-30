Віцепрезидент Ворскли назвав завдання клубу

Ворскла має у наступному сезоні виступати у єврокубках.

Про це розповів віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак.

"Можна сказати, що завдання Ворскли - єврокубки? Однозначно, наша задача - єврокубки. Це завдання від почесного президента. Є стратегія клубу, ми рухаємося в її межах. Повинні ще за рік-півтора сформувати боєздатний колектив, який нав'яже боротьбу лідерам чемпіонату.

Це перспектива. Ми розуміємо, що зробити це в поточних економічних умовах дуже важко. Але поступово ми повинні це зробити", - сказав Лисак.