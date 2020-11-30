Легенда збірної Сенегалу помер у віці 42 років

Колишній півзахисник збірної Сенегалу Папе Буба Діоп пішов з життя у віці 42 років. Сенегалець страждав від тривалої хвороби, яка і стала причиною його смерті.

Найбільш пам'ятним епізодом кар'єри Діопа став забитий гол у ворота збірної Франції на ЧС-2002, який став переможним. Цікаво, що цей сенсаційний результат в підсумку не дозволив Зідану та Ко вийти із групи.

За свою кар'єру Папе Буба встиг пограти за швейцарські Ксамакс, Грассхоппер, французький Ланс, грецький АЕК, а також цілу низку команд з АПЛ – Фулгем, Портсмут, Вест Гем та Бірмінгем.