Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 листопада, відбулис яматчі 12 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
12 тур, 29 листопада
Ланс - Анже 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Перейра, 1:1 - 34 Муїнга, 1:2 - 49 Бахокен, 1:3 - 90+1 Капелль
Лорьян - Монпельє 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 79 Шкулетич
Мец - Брест 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Кардона, 0:2 - 64 автогол Боє
Монако - Нім 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Діоп, 2:0 - 75 Мартінш, 3:0 - 77 Фолланд
Ніцца - Діжон 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Бальде, 0:2 - 31 Нгонда, 0:3 - 66 Бальде, 1:3 - 80 Гуїрі(П)
Нагадаємо, Ліон розгромив Реймс.