Інгулець - Олімпік: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Петрівський Інгулець і донецький Олімпік закриють програму 11 туру Української прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава, Синьогуб, Семенко
Запасні: Шуст, Янаков, Мкомола Фатєєв, Білоцерковець, Плохотнюк, Шишка, Лупашко, Квасний
Олімпік: Бетім, Шахаб, Політило, Кравчук, Цимбалюк, Драме, Романовський, Ксьонз, Снурніцин, Лебеденко, Тейшейра
Запасні: Чекотун, Каргбо, Аблітаров, Кіриленко
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Колос розписав мирову з Десною.