Неймар побив рекорд Ібрагімовича у ПСЖ

Бразильцеві знадобилося 58 матчів, шведу - 59

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру французької Ліги 1 ПСЖ вдома зіграв з Бордо (2:2), а Неймар встановив новий рекорд.

Про це повідомляє Stats Foot/

Перший гол у складі парижан забив форвард Неймар - бразилець реалізував пенальті на 27-й хвилині зустрічі.

Таким чином, 28-річний нападник досяг позначки в 50 голів у складі Парі Сен-Жермен. Для цього Неймару знадобилося 58 матчів - це найкращий показник в історії ПСЖ. До цього рекорд належав Златану Ібрагімовичу, швед забив 50 м'ячів за 59 матчів.

Joueurs les plus rapides à atteindre la barre des 50 buts en L1 depuis 70 saisons:

-Gunnar Andersson 🇸🇪 en 53 matchs

-Josip Skoblar🇭🇷 en 54 matchs

-Carlos Bianchi 🇦🇷 et NEYMAR 🇧🇷 en 58 matchs

-Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 en 59 matchs #PSGFCGB — Stats Foot (@Statsdufoot) November 28, 2020

В останніх 70 сезонах чемпіонату Франції тільки форварди Марселя Гуннар Андерссон і Йосип Скоблар забивали 50 голів швидше - 53 і 54 матчі відповідно.