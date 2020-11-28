Джерело - Чемпіон.
Олександрія в 11 турі УПЛ вдома зіграла внічию з львівським Рухом.
Олександрія - Рух 0:0
Олександрія: Паньків Юрій (К), Бабогло Владислав, Ковалець Кирило, Безбородько Денис, Третьяков Максим, Лучкевич Валерій, Пашаєв Павло, Гречишкін Дмитро, Банада Євген, Вантух Роман, Бондаренко Валерій
Запасні Білик Олег, Стецьков Тимур, Довгий Олексій, Сітало Артем, Грицук Василь, Шастал Дмитро, Дубра Каспарс, Задерака Максим, Устименко Денис
Рух: Бандура Олександр, Гагун Роман, Білий Максим, Парамонов Вадим, Мисик Мар'ян, Мартинюк Ярослав (К), Федорчук Валерій, Русин Ростислав, Климчук Юрій, Бойчук Богдан,Кондраков Данііл
Запасні: Лисак Роман, Дуць Ігор, Веремієнко Олег, Руніч Василь, Притула Остап, Козловський Святослав, Кухаревич Микола, Ґліга Ерік, Копина Юрій
Попередження: Бондаренко 58, Задерака 76, Пашаєв 83 - Маринюк 26, Парамонов 39, Федорчук 64,Мисик 66, Кухаревич 74
Вилучення: Бондаренко,59 (друге попередження)