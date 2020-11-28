Рома продовжить контракт з Мхітаряном

У Ромі задоволені грою півзахисника

Рома прийняла рішення активувати пункт про продовження співпраці з півзахисником Генріхом Мхітаряном ще на один сезон.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво римського клубу скористається даною опцією навіть в тому випадку, якщо через деякий час вдасться домовитися з 31-річним футболістом про нову угоду до літа 2023 року.

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Обговорення нового контракту між представниками Роми і футбольним агентом Міною Райолу, який представляє інтереси Мхітаряна, заплановано на грудень.

Нинішній контракт вірменського півзахисника з римським клубом закінчується в кінці поточного сезону. Взимку у ексгравця Шахтаря буде можливість узгодити попередній перехід в іншу команду.