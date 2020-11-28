Мілан готує трансфер вінгера Марселя

Мілан цікавиться вінгером Марселя Флоріаном Товеном.

Про це розповів технічний директор міланського клубу Паоло Мальдіні.

"Це гравець високого рівня, у якого закінчується термін контракту. Такий варіант завжди привабливий фінансово, тому ми пильно стежимо за ним.

В останні два роки ми вважали за краще брати більш молодих хлопців (Товену в січні виповнюється 28 років - прим.), Проте ми завжди говоримо, що правильне поєднання – це сплав досвіду і молодості", - розповів Мальдіні.