Мілан готує трансфер вінгера Марселя

Джерело - ua-football.com.
Мілан цікавиться вінгером Марселя Флоріаном Товеном.
Про це розповів технічний директор міланського клубу Паоло Мальдіні.
"Це гравець високого рівня, у якого закінчується термін контракту. Такий варіант завжди привабливий фінансово, тому ми пильно стежимо за ним.
В останні два роки ми вважали за краще брати більш молодих хлопців (Товену в січні виповнюється 28 років - прим.), Проте ми завжди говоримо, що правильне поєднання – це сплав досвіду і молодості", - розповів Мальдіні.
Згідно інформації Mediaset, Мілан може запропонувати Товену контракт на 4-5 років з окладом в 3 млн євро за сезон.