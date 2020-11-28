Денисов назвав причину прогресу аграрних команд

В Україні аграрії мають ресурси, щоб розвивати футбол.

Про це розповів директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"З точки зору бізнесу так влаштований ринок України. Зараз аграрії мають певними засобами для того, щоб розвивати футбол.

Я впевнений, що в кожному місті є люди, які також можуть вкластися в розвиток футболу. Тут головне – бажання. Чому такого бажання останнім часом стало менше? Можливо змінюються тренди, можливо люди, які хочуть вкладати в футбол, не бачать належного соціального майданчика. Можливо вони зазнають збитків, тому що криза змінює криза і т.д.

Честь і хвала людям, які на периферії створюють основу для того, щоб ми з вами дивилися Українську Прем'єр-лігу", - розповів Денисов.