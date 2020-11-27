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Вернидуб виділив проблеми Зорі

Сьогодні 12:29 771 0
Віталій Вернидуб прокоментував матч проти АЕКа
Вернидуб виділив проблеми Зорі
#Вернидуб, #Зоря, #АЕК

Джерело - footballua.tv.

Захисник луганської Зорі Віталій Вернидуб оцінив перемогу над АЕКом у Лізі Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми добилися перемоги. Вона дуже важлива для нас, перш за все в психологічному аспекті. На нас тиснули останні результати. Але ми впоралися з тиском, з честю, перемогли міцну, хорошу команду.

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У Зорі є проблеми, ми багато почали пропускати, хоча в УПЛ не так багато, як в Лізі Європи пропускаємо. Так що важливо було зіграти на нуль і без індивідуальних помилок. Звичайно, ми допускали їх все одно, але АЕК не скористався ними. Ми підстраховували один одного і догравали до кінця", - розповів Вернидуб.

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