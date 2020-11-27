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Лідс цікавиться талантом Барселони

Сьогодні 11:47 165 0
Рікард Пуч може змінити клуб
Лідс цікавиться талантом Барселони
#Барселона, #Лідс

Джерело - football24.ua.

Півзахисник іспанської Барселони Рікард Пуч зацікавив Лідс.

Про це повідомляє AS.

Підписання Пуча просуває тренер Лідса Марсело Б'єлса. Аргентинський фахівець впевнений, що стиль гри таланта "блаугранас" ідеально підходить ігровій моделі його команди.

На Камп Ноу на Пуча не розраховують – головний тренер Барси Рональд Куман ще влітку порадив іспанцю шукати новий клуб для ігрової практики.

У нинішньому сезоні Рікард Пуч провів лише 2 матчі в усіх турнірах і не відзначився результативними діями. Зокрема, він відіграв 25 хвилин проти київського Динамо в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Арсенал не зміг перемогти Лідс у 9 турі АПЛ.

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