АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Європи, Група G
|26 листопада 2020 року, 19:55
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АЕК (Афіни, Греція) - Зоря (Луганськ, Україна)
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Betwinner: 1,52 - 4,4 - 6,4
У четвертому турі групового раунду Ліги Європи у столиці Греції, на стадіоні Спірос Луїс, місцевий АЕК прийме луганську Зорю. Гра відбудеться з обмеженою кількістю любителів футболу на трибунах, а силами поміряються колективи, які набрали найменшу кількість очок в своєму квартеті.
АЕК
Грецький клуб тільки в третьому турі записав до свого активу перший успіх в груповому турнірі Ліги Європи. Команда з Афін в гостях була сильнішою якраз за Зорю. Раніше АЕК програв і португальській Бразі, і англійському Лестеру. Якщо господарі хочуть поборотися за вихід в наступний раунд турніру, грекам неодмінно потрібно перемагати український клуб і в цьому матчі. Відзначимо, що господарі невдало грають в рідних стінах. У попередніх восьми іграх в Лізі Європи колектив, за який грають українці Дмитро Чигринський і Євген Шахов, не зміг перемогти сім разів (п'ять нічиїх і дві поразки).
Останні матчі АЕКа
Суперліга AEK - Лариса 4:1
Ліга Європи Зоря - AEK 1:4
Суперліга AEK ОФІ Крит 2:1
Ліга Європи AEK - Лестер 1:2
Суперліга Яніна - AEK 0:1
Зоря
Український колектив поступався противникам у всіх трьох попередніх іграх в груповому раунді ЛЄ. У цьому змаганні "чорно-білі" не можуть перемогти протягом ось вже п'яти матчів. Якщо команда Віктора Скрипника поступляться в цьому матчі, то точно втратить шанс вийти в наступний раунд ЛЄ. В гостях луганці грають погано. У попередніх восьми іграх в Лізі Європи український клуб переміг лише раз. Мало того, якщо Зоря поступається, то ще й пропускає не менше двох голів.
Останні матчі Зорі:
УПЛ Зоря - Ворскла 0:0
Ліга Європи Зоря - AEK 1:4
УПЛ Інгулець - Зоря 1:1
Ліга Європи Зоря - Брага 1:2
УПЛ Зоря Рух 4:0
Статистика особистих матчів
На офіційному рівні клуби раніше зустрічалися тільки одного разу і це було минулого туру ЛЄ.
Орієнтовні склади:
АЕК: Цінтотас - Інсуа, Неделчару, Сварнас, Бакакіс, Шахов, Крстітіч, Васілантонопулос, Мантолос, Лівая, Олівейра.
Зоря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський, Іванісеня, Юрченко, Кочергін, Громов, Луньов, Кабаєв.
Пряма мова:
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:
"Після поразки вдома шанси на вихід з групи дуже малі, але кожна гра - це виклик для хлопців, ми хочемо поборотися і показати себе на вищому рівні. Ми граємо на виїзді, але налаштовуємося тільки на перемогу.
Грубо кажучи у нас буде другий тайм протистояння з АЕКом, а перший ми програли. Ми збираємося зіграти краще, ніж в Запоріжжі, ліквідувати ті помилки, які були. Тепер ми знаємо суперника більш детально, але і вони змогли вивчити нас.
Ми приїхали до Афін не для того, щоб подивитися прекрасне місто, зіграти на відмінному стадіоні і поїхати додому ні з чим. Це ключова гра, ми хочемо набрати три очки і поліпшити своє турнірне становище. Проти таких сильних європейських команд граєш не щороку"
Півзахисник Зорі Артем Громов:
"Ми хочемо перемогти, як і будь-які інші спортсмени в будь-якому виді спорту. У минулому турі АЕК показав наші слабкі сторони. Ми детально вивчили той матч, провели роботу над помилками і постараємося показати гідну гру. Хочемо зіграти в своє задоволення і домогтися позитивного результату.
Так, ми вже місяць не можемо виграти ні в одному турнірі. Але ми в будь-якому випадку вчимося. Як говорив Нельсон Мандела: "Я ніколи не програю. Я або виграю, або чомусь вчуся". Намагаємося підтримувати в колективі позитивну атмосферу, і у нас це виходить. Всі працюють на максимумі, а результат обов'язково прийде"
Прогноз Букмекерів.
Аналітики прогнозовано віддають перевагу АЕКу. На перемогу греків можна поставити з коефіцієнтом 1.52, на нічию - 4.4, а на перемогу Зорі - 6.4.
Цікаві факти:
- Склад Зорі у два рази дешевше складу АЕКа.
- Найдорожчим гравцем грецького клубу є Марко Лівая (4.5 млн).
- Найдорожчий гравець Зорі - Дмитро Іванісеня (2млн)
- АЕК зовсім недавно - в 2018-му році грав з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Нічию 1:1 команди розписали в Елладі, а потім 0:0 в Україні, відповідно, кияни тоді пройшли афінян.
- У складі АЕКа грає два укранці: Євген Шахов та Дмитро Чигринський.
Прогноз Чемпіона.
Все ж ми вважаємо, що Зоря не зможе переграти АЕК в гостях. Прогноз 2:0