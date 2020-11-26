АЕК - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі групового раунду Ліги Європи у столиці Греції, на стадіоні Спірос Луїс, місцевий АЕК прийме луганську Зорю. Гра відбудеться з обмеженою кількістю любителів футболу на трибунах, а силами поміряються колективи, які набрали найменшу кількість очок в своєму квартеті.

АЕК

Грецький клуб тільки в третьому турі записав до свого активу перший успіх в груповому турнірі Ліги Європи. Команда з Афін в гостях була сильнішою якраз за Зорю. Раніше АЕК програв і португальській Бразі, і англійському Лестеру. Якщо господарі хочуть поборотися за вихід в наступний раунд турніру, грекам неодмінно потрібно перемагати український клуб і в цьому матчі. Відзначимо, що господарі невдало грають в рідних стінах. У попередніх восьми іграх в Лізі Європи колектив, за який грають українці Дмитро Чигринський і Євген Шахов, не зміг перемогти сім разів (п'ять нічиїх і дві поразки).

Останні матчі АЕКа

Суперліга AEK - Лариса 4:1

Ліга Європи Зоря - AEK 1:4

Суперліга AEK ОФІ Крит 2:1

Ліга Європи AEK - Лестер 1:2

Суперліга Яніна - AEK 0:1

Зоря

Український колектив поступався противникам у всіх трьох попередніх іграх в груповому раунді ЛЄ. У цьому змаганні "чорно-білі" не можуть перемогти протягом ось вже п'яти матчів. Якщо команда Віктора Скрипника поступляться в цьому матчі, то точно втратить шанс вийти в наступний раунд ЛЄ. В гостях луганці грають погано. У попередніх восьми іграх в Лізі Європи український клуб переміг лише раз. Мало того, якщо Зоря поступається, то ще й пропускає не менше двох голів.

Останні матчі Зорі:

УПЛ Зоря - Ворскла 0:0

Ліга Європи Зоря - AEK 1:4

УПЛ Інгулець - Зоря 1:1

Ліга Європи Зоря - Брага 1:2

УПЛ Зоря Рух 4:0

Статистика особистих матчів

На офіційному рівні клуби раніше зустрічалися тільки одного разу і це було минулого туру ЛЄ.

Орієнтовні склади:

АЕК: Цінтотас - Інсуа, Неделчару, Сварнас, Бакакіс, Шахов, Крстітіч, ​​Васілантонопулос, Мантолос, Лівая, Олівейра.

Зоря: Шевченко - Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський, Іванісеня, Юрченко, Кочергін, Громов, Луньов, Кабаєв.

Пряма мова:

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

"Після поразки вдома шанси на вихід з групи дуже малі, але кожна гра - це виклик для хлопців, ми хочемо поборотися і показати себе на вищому рівні. Ми граємо на виїзді, але налаштовуємося тільки на перемогу. Грубо кажучи у нас буде другий тайм протистояння з АЕКом, а перший ми програли. Ми збираємося зіграти краще, ніж в Запоріжжі, ліквідувати ті помилки, які були. Тепер ми знаємо суперника більш детально, але і вони змогли вивчити нас. Ми приїхали до Афін не для того, щоб подивитися прекрасне місто, зіграти на відмінному стадіоні і поїхати додому ні з чим. Це ключова гра, ми хочемо набрати три очки і поліпшити своє турнірне становище. Проти таких сильних європейських команд граєш не щороку"

Півзахисник Зорі Артем Громов:

"Ми хочемо перемогти, як і будь-які інші спортсмени в будь-якому виді спорту. У минулому турі АЕК показав наші слабкі сторони. Ми детально вивчили той матч, провели роботу над помилками і постараємося показати гідну гру. Хочемо зіграти в своє задоволення і домогтися позитивного результату. Так, ми вже місяць не можемо виграти ні в одному турнірі. Але ми в будь-якому випадку вчимося. Як говорив Нельсон Мандела: "Я ніколи не програю. Я або виграю, або чомусь вчуся". Намагаємося підтримувати в колективі позитивну атмосферу, і у нас це виходить. Всі працюють на максимумі, а результат обов'язково прийде"

Прогноз Букмекерів.

Аналітики прогнозовано віддають перевагу АЕКу. На перемогу греків можна поставити з коефіцієнтом 1.52, на нічию - 4.4, а на перемогу Зорі - 6.4.

Цікаві факти:

- Склад Зорі у два рази дешевше складу АЕКа.

- Найдорожчим гравцем грецького клубу є Марко Лівая (4.5 млн).

- Найдорожчий гравець Зорі - Дмитро Іванісеня (2млн)

- АЕК зовсім недавно - в 2018-му році грав з Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. Нічию 1:1 команди розписали в Елладі, а потім 0:0 в Україні, відповідно, кияни тоді пройшли афінян.

- У складі АЕКа грає два укранці: Євген Шахов та Дмитро Чигринський.

Прогноз Чемпіона.

Все ж ми вважаємо, що Зоря не зможе переграти АЕК в гостях. Прогноз 2:0