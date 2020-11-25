У Карпат з’явився новий титульний спонсор

Джерело - Чемпіон.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, ФК "Карпати" підписали угоду про співпрацю з компанією BETWINNER.

"Ми раді, що навіть в розпалі футбольного сезону змогли знайти ще одного партнера, який повірив у наш проект. І нам дуже приємно, що це такий серйозний партнер, як BETWINNER, - говорить директор з розвитку "Карпат" Сергій Болотніков.

"Для мене велике задоволення і величезна честь налагодити партнерство з ФК "Карпати" Львів. Це один з найвідоміших клубів України, у якого великі традиції. - прокоментував початок співпраці PR-директор BETWINNER Жоао Фелипе Фазендас Ваз. - Ми обрали "Карпати", тому що бачили відповідальний і серйозний підхід, з яким його Рада директорів керує клубом, і плани повернутися в українську Прем’єр-лігу."

BETWINNER- це молодий, але вже відомий міжнародний бренд, який в Латинській Америці, наприклад, представляє Роберто Карлос. "Карпати" стали першим клубом, з яким компанія BETWINNER розпочала співпрацю в Україні.