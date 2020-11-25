У минулому турі він також знявся з матчу Шахтаря і Олександрії

Джерело - Sport Arena.

Арбітр Микола Балакін, який мав працювати на матчі Олександрія - Рух, здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Таким чином, замість нього головним арбітром матчу Олександрія - Рух в 11-му турі чемпіонату України стане Анатолій Абдула з Харкова.

Олександрія прийме Рух в суботу, 28 листопада. Початок матчу - о 14:00.

Нагадаємо, через хворобу Балакін також не зміг обслужити матч Шахтаря та Олександрії в десятому турі. Головним арбітром матчу була призначена Катерина Монзуль.