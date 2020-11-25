Джерело - Sport Arena.
Арбітр Микола Балакін, який мав працювати на матчі Олександрія - Рух, здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Таким чином, замість нього головним арбітром матчу Олександрія - Рух в 11-му турі чемпіонату України стане Анатолій Абдула з Харкова.
Олександрія прийме Рух в суботу, 28 листопада. Початок матчу - о 14:00.
Нагадаємо, через хворобу Балакін також не зміг обслужити матч Шахтаря та Олександрії в десятому турі. Головним арбітром матчу була призначена Катерина Монзуль.