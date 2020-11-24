Тайсон і Коваленко не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Боруссією

Каштру визначився з гравцями, на яких розраховує в Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар вирушив до Німеччини на матч з Боруссією М в рамках 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів у складі делегації з 20 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

У заявку не увійшли Тайсон, Давид Хочолава і Євген Коноплянка, які не встигли відновитися після травм. Також відсутня Віктор Коваленко, який тільки вилікувався від коронавірусу.

Голкіпери: Пятов, Трубін, Шевченко;

Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Вітао, Болбат, Бондар;

Півзахисники: Степаненко, Марлос, Антоніо, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Судаков;

Нападники: Мораес, Фернандо.