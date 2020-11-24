Тайсон і Коваленко не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Боруссією

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар вирушив до Німеччини на матч з Боруссією М в рамках 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів у складі делегації з 20 футболістів.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
У заявку не увійшли Тайсон, Давид Хочолава і Євген Коноплянка, які не встигли відновитися після травм. Також відсутня Віктор Коваленко, який тільки вилікувався від коронавірусу.
Голкіпери: Пятов, Трубін, Шевченко;
Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Вітао, Болбат, Бондар;
Півзахисники: Степаненко, Марлос, Антоніо, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Судаков;
Нападники: Мораес, Фернандо.
Без Тайсона и Хочолавы, но с Марлосом и Бондарем.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 24, 2020
⚒🧡 Заявка «Шахтера» на матч с «Боруссией» М в Лиге чемпионов.
🔥 Игра #БоруссияШахтер состоится 25 ноября в Менхенгладбахе и начнется в 19:55. #UCL pic.twitter.com/SEibUWxJun