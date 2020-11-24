 Лемпард хоче зберегти Жіру | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги Чемпіонів
Вчора 11:39 2103
Динамо Київ - Барселона: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 15:59 368
Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 12:48 1787
Мегого побореться за ексклюзивні права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи
Сьогодні 12:28 398
Динамо – Барселона: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:12 1476 1
Боруссія М – Шахтар: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 07:07 1158
Стала відома дата бою Мак-Грегор - Пор’є
Вчора 22:10 411
Лень перейде до Торонто
Вчора 21:40 712
Куман: У матчі з Динамо є шанс оформити путівку в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 18:10 597
Луческу: Циганков і Сидорчук не готові зіграти з Барселоною
Вчора 17:55 1487
Блоги
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА
Нещерет зробив найкращий сейв Ліги чемпіонів за версією УЄФА Андрій Твердохліб
21.11.2020 14:28 5638
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера
Безглузде вилучення в Італії. Рома поступилася через дивний фейл голкіпера Valeriy Ruchka
21.11.2020 13:26 1367
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
21.11.2020 12:58 594
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі
Ритуал від Надаля. Іспанець дуже прискіпливо розставляє пляшки під час паузи в грі Valeriy Ruchka
21.11.2020 11:59 805
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших
Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших Valeriy Ruchka
21.11.2020 11:04 3166
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Футбол Президент Інгульця: Козловський приїхав з Маямі і трохи перегрівся 1
17:10 Бокс Лопес: Ломаченку краще повернутися до другої напівлегкійої ваги 642
16:55 Баскетбол П'ятий конкурент Михайлюка залишив Детройт 204
16:44 Блог ФОТО. Зіркова українська спортсменка з'явилася у звабливому образі 231
16:40 Футбол Тайсон і Коваленко не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Боруссією 412
16:25 Футбол Президент Інгульця: Я зроблю все, щоб клуб залишився в УПЛ 327
16:10 Баскетбол Лень в Торонто буде отримувати найнижчу зарплату в кар'єрі 614
16:05 Блог Баварія зробила пам'ятний подарунок російському тенісисту 214
15:59 Футбол Динамо Київ - Барселона: відео голів і огляд матчу 368
15:55 Футбол Гвардіола назвав справжню позицію Зінченка 1917
15:42 Футбол Кривцов підтвердив поділ у Шахтарі на клани 2583
15:27 Футбол Лемпард хоче зберегти Жіру 572
15:13 Футбол Атлетік -Бетіс 4:0. Огляд матчу 619
14:58 Футбол Карпати єдині в Україні анонсували розпродаж в Чорну п’ятницю 730 3
14:48 Футбол Барселона обдумує трансфер Гарая 773
14:32 Біатлон Санітра: Семенов 10 днів не був на тренуваннях 782
14:15 Теніс На Australian Open можуть відмінити кваліфікацію 815
13:59 Футзал Збірна України з футзалу проведе спаринги з Молдовою 1060
13:48 Футбол Барселона хотіла повернути Маскерано 992
13:32 Футбол Манчестер Сіті заманює Мессі 10-річним контрактом 1438
13:13 Футбол У Чернігові молодики з символікою Десни напали на директора стадіону 1063
12:58 Футбол Бернлі - Крістал Пелес 1:0. Огляд матчу 1064
12:49 Футбол Динамо дозаявило двох гравців на Лігу чемпіонів 1622
12:48 Пряма трансляція Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 1787
12:30 Теніс Костюк і Цуренко заявилися на турнір у Дубаї 1316

Лемпард хоче зберегти Жіру

Сьогодні 15:27 572 0
Френк Лемпард прокоментував можливий відхід
Лемпард хоче зберегти Жіру
#Жіру, #Челсі

Джерело - football.ua.

Нападник Челсі Олівє Жіру не покине команду під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Олів'є - дуже важливий член нашої команди. У минулому році він зіграв багато ігор, він завжди буде хотіти грати більше, і для мене він дуже важливий член команди. Я знаю, що він буде важливий для нас в майбутньому, тому хочу, щоб він був тут і залишився.

Актуально: Ньюкасл – Челсі 0:2. Огляд матчу

У мене дуже хороші стосунки з Олі, і, якби він коли-небудь відчув, що все йде по-іншому, я б з радістю поговорив з ним. Але я хочу, щоб він залишився з нами.

На позиції форварда у Челсі є конкуренція. Кожен повинен прийняти це. Я бачив цитати висловлювання агента Жіру, але мені нічого про них сказати. У мене є прямий контакт з гравцем. Він хоче грати. Коли він не грає, він надає неймовірну підтримку іншим гравцям. Він блискуче тренується, незважаючи ні на що. Думаю, що ми збережемо його під час січневого трансферного вікна", - розповів Лемпард.

Нагадаємо, Жіру хоче покинути Челсі.

Коментарі ()