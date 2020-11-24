Нападник Челсі Олівє Жіру не покине команду під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Френк Лемпард.

"Олів'є - дуже важливий член нашої команди. У минулому році він зіграв багато ігор, він завжди буде хотіти грати більше, і для мене він дуже важливий член команди. Я знаю, що він буде важливий для нас в майбутньому, тому хочу, щоб він був тут і залишився.

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У мене дуже хороші стосунки з Олі, і, якби він коли-небудь відчув, що все йде по-іншому, я б з радістю поговорив з ним. Але я хочу, щоб він залишився з нами.

На позиції форварда у Челсі є конкуренція. Кожен повинен прийняти це. Я бачив цитати висловлювання агента Жіру, але мені нічого про них сказати. У мене є прямий контакт з гравцем. Він хоче грати. Коли він не грає, він надає неймовірну підтримку іншим гравцям. Він блискуче тренується, незважаючи ні на що. Думаю, що ми збережемо його під час січневого трансферного вікна", - розповів Лемпард.