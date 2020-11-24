Барселона обдумує трансфер Гарая

Барселона шукає заміну Піке

Барселона розглядає варіант з підписанням колишнього захисника Валенсії Есек'єль Гарай.

Про це повідомляє AS.

Іспанці роздумують над посиленням центру оборони після того, як Жерард Піке вилетів на тривалий термін через травму хрестоподібних зв'язок коліна.

34-річний Гарай перебуває в статусі вільного агента після відходу з Валенсії в липні. У минулому сезоні аргентинець зіграв в 23 матчах.

Нагадаємо, Піке пропустить від 3 до 5 місяців через травму хрестоподібних зв'язок.

Раніше, Барселона хотіла повернути Маскерано.