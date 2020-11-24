Лангле очікує важкого матчу проти Динамо

У матчі проти Динамо Барселона може вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів захисник іспанського клубу Клеман Лангле.

"На нас чекає важливий матч за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Ми програли в попередньому поєдинку, тому зараз повинні показати найкращий результат. Попереду у нас важкий графік. Якщо ми завтра гарантуємо собі вихід в наступний етап, тоді у тренера з'явиться можливість провести ротацію.

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Нам треба бути більш агресивними і сконцентрованими. Ми повинні удосконалюватися в цих аспектах. Нам слід уважніше діяти в обороні. Але сильніше повинна грати вся команда - це стосується і інших ліній. Всі футболісти повинні працювати в одному напрямку.

Травма Піке? Це дуже важливий гравець і серйозна втрата для нас. Чи зможу я замінити Піке? Тільки тренер вирішує, хто буде грати. Я вже два роки в команді і прекрасно себе почуваю", – розповів Лангле.