Луческу: Барселона переживає не найпростіші часи

До матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною готується той же склади Динамо, що грав проти Інгульця.

Про це заявив наставник киян Київ Мірча Луческу.

"Барселона є Барселона. Мессі, звичайно, дає їм перевагу, а й відсутність такого гравця значить, що вони будуть більш якісно діяти в обороні. У них гравці високого рівня, досвідчені. Що стосується нашого складу, то ті, хто готувався і грав в УПЛ, ті і готуються зараз. Ніхто не додався, ніхто не випав. Той же склад готується.

Барселона одна з найкращих команд світу. Вона проходять через не найпростіші часи. Ця ситуація з Мессі, який або хоче піти, або хоче залишитися. Це створює нервову обстановку. Плюс новий тренер у них, і на все це потрібен час. Упевнений, вони пройдуть цей період і повернуться в ТОП.

Поразка від Атлетіко? Ми говоримо про різні речі. Атлетіко недавно заплатив за гравця 120 мільйонів, і це говорить про рівень клубу. Дієго Сімеоне багато років там працює, будує команду. Витратили багато грошей і часу. Вони хочуть на рівень з Манчестер Сіті, Барселоною. Вони хочуть вийти на новий рівень вже зараз. З Барселоною вони добре зіграли, і виглядає так, що вони здатні боротися за титул в Ла Лізі", - сказав Луческу.