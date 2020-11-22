Основний захисник Боруссії пропустить матч з Шахтарем через COVID-19

Бенсебаїні здав позитивний тест на COVID-19

Боруссія з Менхенгладбаха продовжує нести кадрові проблеми напередодні зустрічі з Шахтарем у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Основний захисник команди Рамі Бенсебаїні здав позитивний тест на коронавірус, через що пропустить найближчі матчі команди. Раніше через COVID-19 німецький клуб також залишився без форварда Алассана Плеа.

Крім цих двох, з Шахтарем не зіграє також і хавбек Йонас Хофманн, який вибув з м'язовою травмою до кінця року.

Нагадаємо, матч Боруссія - Шахтар відбудеться 25 листопада.