Голанд побив рекорд легенди Гамбурга у Бундеслізі

Футболіст допоміг своїй команді здолати Герту

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд відзначився у матчі з Гертою (5:2) чотирма м'ячами і встановив новий рекорд Бундесліги.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Тепер в його активі 23 голи в 22 матчах з моменту початку виступів у чемпіонаті Німеччини.

Голанд побив рекорд колишнього нападника Гамбурга Уве Зеєлера за кількістю голів на старті кар'єри в Бундеслізі. У перших 22 іграх він забив 20 м'ячів.

Нагадаємо, що нападник перейшов до Боруссії минулої зими. У поточному сезоні Голанд провів за джмелів 12 матчів у всіх турнірах і забив 15 голів.

Раніше повідомлялося, що 20-річний норвежець завоював премію Golden Boy-2020.