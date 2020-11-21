Баварія не змогла переграти Вердер, Боруссія М втратила перемогу над Аугсбургом. Результати 8 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 8 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
8 тур, 21 листопада
Армінія Білефельд - Баєр Леверкузен 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 27 Бейлі, 1:1 – 47 Градецкі (автогол), 1:2 - 88 Драгович
Баварія Мюнхен - Вердер Бремен 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 45 Еггештайн, 1:1 – 62 Коман
Боруссія М. – Аугсбург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 5 Нойгаус, 1:1 - 88 Каліджурі
Гоффенгайм – Штутгарт 3:3 (1:2)
Голи: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангітука, 2:2 – 48 Сессеньйон, 3:2 – 71 Крамарич, 3:3 - 90+3 Кемпф
Шальке – Вольфсбург 0:2)
Голи: 0:1 – 3 Вегхорст, 0:2 – 24 Шлягер