 Баварія не змогла переграти Вердер, Боруссія М втратила перемогу над Аугсбургом. Результати 8 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія не змогла переграти Вердер, Боруссія М втратила перемогу над Аугсбургом. Результати 8 туру Бундесліги

Сьогодні 18:27 210 0
Несподівані результати у 8 турі Бундесліги
Баварія не змогла переграти Вердер, Боруссія М втратила перемогу над Аугсбургом. Результати 8 туру Бундесліги
#Баварія, #Вердер, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 8 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
8 тур, 21 листопада

Армінія Білефельд - Баєр Леверкузен 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Бейлі, 1:1 – 47 Градецкі (автогол), 1:2 - 88 Драгович

Баварія Мюнхен - Вердер Бремен 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Еггештайн, 1:1 – 62 Коман

Боруссія М. – Аугсбург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Нойгаус, 1:1 - 88 Каліджурі

Гоффенгайм – Штутгарт 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 16 Баумгартнер, 1:1 – 18 Гонсалес, 1:2 – 27 Вамангітука, 2:2 – 48 Сессеньйон, 3:2 – 71 Крамарич, 3:3 - 90+3 Кемпф

Шальке – Вольфсбург 0:2)

Голи: 0:1 – 3 Вегхорст, 0:2 – 24 Шлягер

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