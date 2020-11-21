Луческу оцінив перемогу над Інгульцем

Динамо здобуло важку перемогу над Інгульцем у 10 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірче Луческу.

"Вийшла дуже складна, бойова гра, ми здобули трудову перемогу. Грали проти дуже складного суперника, який діяв агресивно і добре себе показував у єдиноборствах. Плюс вони робили багато довгих, вертикальних передач. Повторюся, для нас гра вийшла непростою, але ми заслужено перемогли.

Чи розглядали гру, як спаринг перед поєдинком Ліги чемпіонів з Барселоною? Звичайно, ця перемога психологічно і морально є дуже важливою для хорошого емоційного тону в команді. Це дуже важливі три очки для нас. Але ми будемо грати проти іншого суперника, який набагато технічніший і індивідуально сильніший. Тож це різні ігри", - відзначив Луческу.